"Пацани потім на сигареті зайшли". Як ЗСУ вибивали росіян з тюрми у Малій Локні під Курськом – відео

Українські десантники розповіли про бої за населений пункт Мала Локня у Курській області, де росіяни намагалися сховатися в жіночій колонії. Відео опублікувала 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада.

Військові розповіли, що спершу українська артилерія точково відпрацьовувала по певних будівлях, а потім зайшла штурмова група.

"В тюрму заїжджали через ворота, там вогонь вівся з 10 метрів. Пацанам не давали зайти… Вони [росіяни] зачепились за дві кімнати – і ні назад, ні вперед [українцям], ні вийти, ні далі штурмувати", – розповів десантник із позивним Шершень.

Він зазначив, що тоді по росіянах почали відпрацьовувати з Marder, зокрема машини, і заїжджали прямо до будівлі та стріляли впритул.

"Впритул тоді вже, звісно, там рознесли все. Працювали точково, і це було дуже тяжко мені як навіднику. На першому поверсі свої пацани, зверху – кацапи. І не дай бог рука здригне… Відробили, пацани потім, як то кажуть, на сигареті зайшли та і все", – розповів десантник із позивним Шершень.

У 95 бригаді зазначили, що завдяки злагодженим діям підрозділів, ювелірній роботі екіпажів бойових машин Marder і танків, постійній підтримці операторів ударних дронів, нестримним штурмовикам, вмілому керуванню операцією командирів населений пункт вдалося взяти та знищити всіх окупантів.

2 вересня OSINT-спільнота DeepState повідомляла, що Сили оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки.

Мала Локня на мапі DeepState

20 жовтня Сирський повідомив, що, попри спроби росіян перехопити ініціативу в Курській області, ситуація залишається під контролем Сил оборони.

25 жовтня головком ЗСУ розповів про втрати Росії у Курській області. На той момент було вбито понад 6660 солдатів та знищено 970 одиниць військової техніки.

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