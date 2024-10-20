Сирський з’їздив на Курський напрямок: ухвалив рішення, спрямовані на упередження дій Росії
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють у Сумській області та у Курській області РФ. Про це він повідомив у соціальних мережах.
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Головком зазначив, що попри всі спроби росіян перехопити ініціативу, ситуація залишається під контролем Сил оборони. Сирський провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад, заслухав командирів та їхні пропозиції щодо подальших дій.
"Враховуючи оцінку ситуації, ухвалив низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", – додав він.
Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українських військових не дають російському агресору досягнути мети, наголосив він.
- 4 жовтня Зеленський нагородив учасників Курської операції під час візиту до Сумської області.
- 12 жовтня керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомляв, що в Курській області тривають важкі бої. Ситуація на фронті змінюється часто, і зазначив, що не треба робити ніяких остаточних висновків.
- Того самого дня Зеленський заявив, що росіяни в Курській області намагалися посунути позиції ЗСУ.