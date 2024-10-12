Зеленський: Росія намагалася відтиснути наші позиції у Курській області

Ворогу не вдалося вибити ЗСУ з їх позицій у Курській області

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни в Курській області намагалися посунути позиції Збройних Сил України. Однак українські війська продовжують стримувати ворога, сказав він у вечірньому відеозверненні.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", – заявив президент.

Зеленський 12 жовтня обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Дуже складні умови зараз, за його словами, на Запорізькому та Донецькому напрямках, подякував воїнам, які дають відсіч ворогу в районі Покровська.

Він також зазначив, що за минулий тиждень Україна отримала нові домовленості щодо зброї. Йдеться не тільки про постачання, а ще й про виробництво. Президент додав, що кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України.