Зеленський: Росія намагалася відтиснути наші позиції у Курській області
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни в Курській області намагалися посунути позиції Збройних Сил України. Однак українські війська продовжують стримувати ворога, сказав він у вечірньому відеозверненні.
"Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", – заявив президент.
Зеленський 12 жовтня обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Дуже складні умови зараз, за його словами, на Запорізькому та Донецькому напрямках, подякував воїнам, які дають відсіч ворогу в районі Покровська.
Він також зазначив, що за минулий тиждень Україна отримала нові домовленості щодо зброї. Йдеться не тільки про постачання, а ще й про виробництво. Президент додав, що кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України.
- 4 жовтня президент Володимир Зеленський нагородив учасників Курської операції під час візиту до Сумської області.
- 11 жовтня ГУР показало успішний наліт FPV-дронів на Тьоткіно у Курській області. Знищена техніка ворога.
- 12 жовтня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що в Курській області тривають важкі бої. Ситуація на фронті змінюється часто, і зазначив, що не треба робити жодних остаточних висновків.