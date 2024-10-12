Зеленский: Россия пыталась оттеснить наши позиции в Курской области
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне в Курской области пытались отодвинуть позиции Вооруженных Сил. Однако украинские военные продолжают сдерживать врага, сказал он в вечернем видеообращении.
"О Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим намеченные рубежи", – заявил президент.
Зеленский 12 октября обсудил ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Очень сложные условия сейчас, по его словам, на Запорожском и Донецком направлениях, поблагодарил воинов, которые дают отпор врагу в районе Покровска.
Он также отметил, что за прошедшую неделю Украина получила новые договоренности по оружию. Речь идет не только о поставках, но и о производстве. Президент добавил, что каждый заграничный визит – это всегда разговор об инвестициях в промышленность Украины.
- 4 октября президент Владимир Зеленский наградил участников Курской операции во время визита в Сумскую область.
- 11 октября ГУР показало успешный налет FPV-дронов на Теткино в Курской области. Уничтожена техника неприятеля.
- 12 октября руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация на фронте меняется часто и отметил, что не нужно делать никаких окончательных выводов.