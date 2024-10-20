Сырский на Курском направлении принял решения, направленные на предупреждение действий РФ

Александр Сырский отметил, что, несмотря на все попытки россиян перехватить инициативу, ситуация остается под контролем ВСУ

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и в Курской области РФ. Об этом он сообщил в соцсетях.

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Главком отметил, что, несмотря на все попытки россиян перехватить инициативу, ситуация остается под контролем Сил обороны. Сырский провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, заслушал командиров и их предложения по дальнейшим действиям.

"Учитывая оценку ситуации, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", – добавил он.

Несмотря на преимущество окупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинских военных не дают российскому агрессору достичь цели, подчеркнул он.