Сырский на Курском направлении принял решения, направленные на предупреждение действий РФ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и в Курской области РФ. Об этом он сообщил в соцсетях.
Главком отметил, что, несмотря на все попытки россиян перехватить инициативу, ситуация остается под контролем Сил обороны. Сырский провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, заслушал командиров и их предложения по дальнейшим действиям.
"Учитывая оценку ситуации, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", – добавил он.
Несмотря на преимущество окупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинских военных не дают российскому агрессору достичь цели, подчеркнул он.
- 4 октября Зеленский наградил участников Курской операции во время визита в Сумскую область.
- 12 октября руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация на фронте меняется часто и отметил, что не нужно делать никаких окончательных выводов.
- В тот же день Зеленский заявил, что россияне в Курской области пытались сдвинуть позиции ВСУ.