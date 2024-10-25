Сирський детально розписав втрати Росії в боях під Курськом

Безповоротні втрати росіян у живій силі на Курському напрямку склали понад 6660 людей

Олександр Сирський (Фото: ОП)

З 8 серпня 2024 року по теперішній час російські війська втратили на Курському напрямку майже 18 000 солдатів та близько 1000 одиниць техніки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Втрати Росії в особовому складі склали 17 819 осіб. З них:

→ 6662 особи – безповоротні;

→ 10 446 осіб – санітарні.

→ 711 осіб – полонені.

За цей самий період росіяни втратили в Курській області 970 одиниць військової техніки:

→ 45 танків;

→ 256 бойових броньованих машин;

→ 565 одиниць автомобільної техніки;

→ 99 артилерійських систем;

→ п’ять реактивних систем залпового вогню.

24 жовтня на саміті БРІКС російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські війська нібито втратили близько 26 000 особового складу під час операції в Курській області за останній місяць.

Також він сказав, що близько 2000 військових ЗСУ опинилися в оточенні в Курській області. Сирський спростував заяву російського диктатора.