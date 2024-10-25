Десантники показали "дорогу смерті" в Курській області, всіяну знищеною технікою Росії – відео
Українські десантники показали "дорогу смерті" в Курській області, встелену знищеною російською технікою. Відповідне відео зняла та опублікувала 82 Окрема десантно-штурмова Буковинська бригада Збройних Сил України.
Мова йде про дорогу протяжністю 14 кілометрів між населеними пунктами Снагість і Зелений Шлях.
"Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки", – йдеться у повідомленні.
Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи ЗСУ методично знищували військову техніку, залишаючи лише згарища й уламки. Найбільших втрат техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти, наголосили десантники.
На "дорозі смерті" росіяни втратили техніки на мільйони доларів. Серед знищених – бойові машини десанту, бронетранспортери й танки.
- 4 жовтня Зеленський нагородив учасників Курської операції під час візиту до Сумської області.
- 12 жовтня керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомляв, що в Курській області тривають важкі бої. Ситуація на фронті змінюється часто, і зазначив, що не треба робити ніяких остаточних висновків.
- Того самого дня Зеленський заявив, що росіяни в Курській області намагалися посунути позиції ЗСУ.