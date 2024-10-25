Українські десантники показали "дорогу смерті" в Курській області, встелену знищеною російською технікою. Відповідне відео зняла та опублікувала 82 Окрема десантно-штурмова Буковинська бригада Збройних Сил України.

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Мова йде про дорогу протяжністю 14 кілометрів між населеними пунктами Снагість і Зелений Шлях.

"Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки", – йдеться у повідомленні.

Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи ЗСУ методично знищували військову техніку, залишаючи лише згарища й уламки. Найбільших втрат техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти, наголосили десантники.

На "дорозі смерті" росіяни втратили техніки на мільйони доларів. Серед знищених – бойові машини десанту, бронетранспортери й танки.