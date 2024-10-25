Украинские десантники показали "дорогу смерти" в Курской области, усеянную уничтоженной российской техникой. Соответствующее видео сняла и опубликовала 82 Отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада Вооруженных Сил Украины.

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Речь идет о дороге протяженностью 14 километров между населенными пунктами Снагость и Зеленый Шлях.

"Это путь усеянный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, потерпев поражение", – говорится в сообщении.

Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения ВСУ методически уничтожали военную технику, оставляя только пожарища и обломки. Наибольшие потери техники понесла печально известная 155 бригада морской пехоты, отметили десантники.

На "дороге смерти" россияне лишились техники на миллионы долларов. Среди уничтоженных – боевые машины десанта, бронетранспортеры и танки.