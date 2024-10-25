ВСУ показали "дорогу смерти" в Курской области, усеянную уничтоженной техникой РФ – видео
Украинские десантники показали "дорогу смерти" в Курской области, усеянную уничтоженной российской техникой. Соответствующее видео сняла и опубликовала 82 Отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о дороге протяженностью 14 километров между населенными пунктами Снагость и Зеленый Шлях.
"Это путь усеянный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, потерпев поражение", – говорится в сообщении.
Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения ВСУ методически уничтожали военную технику, оставляя только пожарища и обломки. Наибольшие потери техники понесла печально известная 155 бригада морской пехоты, отметили десантники.
На "дороге смерти" россияне лишились техники на миллионы долларов. Среди уничтоженных – боевые машины десанта, бронетранспортеры и танки.
- 4 октября Зеленский наградил участников Курской операции во время визита в Сумскую область.
- 12 октября руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация на фронте меняется часто, и отметил, что не нужно делать никаких окончательных выводов.
- В тот же день Зеленский заявил, что россияне в Курской области пытались сдвинуть позиции ВСУ.