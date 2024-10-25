Сирський спростував брехню Путіна про "оточення" ЗСУ під Курськом

Олександр Сирський зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Заява, яка була оприлюднена російським диктатором Володимиром Путіним на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ у Курській області не відповідає дійсності. Так головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відреагував на слова диктатора РФ.

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За його словами, це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію.

Сирський зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал росіян.

"Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці", – наголосив головком.

24 жовтня на саміті БРІКС Путін заявив, що російські війська нібито оточили близько 2000 українських солдатів, які тепер "заблоковані" у Курській області. Також диктатор РФ сказав, що українські війська нібито втратили близько 26 000 особового складу під час операції в Курській області за останній місяць.