Сырский опроверг ложь Путина об "окружении" ВСУ под Курском
Заявление, обнародованное российским диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Так главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал на слова диктатора РФ.
По его словам, это откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию.
Сырский отметил, что украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал россиян.
"Несмотря на яростное давление противника на этом направлении, оккупанты терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике", — подчеркнул главком.
24 октября на саммите БРИКС Путин заявил, что российские войска якобы окружили около 2000 украинских солдат, которые теперь "заблокированы" в Курской области. Также диктатор РФ сказал, что украинские войска якобы потеряли около 26 000 личного состава во время операции в Курской области за последний месяц.
- 12 октября руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация на фронте меняется часто, и отметил, что не нужно делать никаких окончательных выводов.
- В тот же день Зеленский заявил, что россияне в Курской области пытались сдвинуть позиции ВСУ.
- 20 октября Сырский сообщил, что несмотря на попытки россиян перехватить инициативу в Курской области, ситуация остается под контролем Сил обороны.