Сырский опроверг ложь Путина об "окружении" ВСУ под Курском

Александр Сырский отметил, что украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Заявление, обнародованное российским диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Так главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал на слова диктатора РФ.

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По его словам, это откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию.

Сырский отметил, что украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал россиян.

"Несмотря на яростное давление противника на этом направлении, оккупанты терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике", — подчеркнул главком.

24 октября на саммите БРИКС Путин заявил, что российские войска якобы окружили около 2000 украинских солдат, которые теперь "заблокированы" в Курской области. Также диктатор РФ сказал, что украинские войска якобы потеряли около 26 000 личного состава во время операции в Курской области за последний месяц.