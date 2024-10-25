Безвозвратные потери россиян в живой силе на Курском направлении составили более 6660 человек

Александр Сырский (Фото: ОП)

С 8 августа 2024 года по настоящее время российские войска потеряли на Курском направлении почти 18 000 солдат и около 1000 единиц техники. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Потери России в личном составе составили 17 819 человек. Из них:

→ 6662 человека – безвозвратные;

→ 10 446 человек – санитарные.

→ 711 человек – пленные.

За этот же период россияне потеряли в Курской области 970 единиц военной техники:

→ 45 танков;

→ 256 боевых бронированных машин;

→ 565 единиц автомобильной техники;

→ 99 артиллерийских систем;

→ пять реактивных систем залпового огня.

24 октября на саммите БРИКС российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские войска якобы потеряли около 26 000 личного состава во время операции в Курской области за последний месяц.

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