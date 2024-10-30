Ми могли б захопити атомну станцію біля Курська, але не стали – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони могли б захопити атомну станцію біля Курська, але не стали цього робити, щоб не уподібнюватися Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

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Він зазначив, що Сили оборони ніколи не ставили за мету захопити заводи, енергетичні об'єкти або атомну станцію, як повідомлялося в західних медіа. Але наголосив, що якби Україна захотіла, то змогла б це зробити.

"Росія думає, що дуже сильна. Але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б зробили це. Однак ми ніколи не хотіли цього тому, що розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія", – сказав президент.

За словами Зеленського, операцію в Курській області було розпочато, щоб не дати диктатору Володимиру Путіну зробити "буферну зону" на півночі та сході України. Він неодноразово публічно заявляв про подібні наміри та не отримував жодної відповіді.

"Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону або щось подібне на їхній території", – сказав президент.

Він зазначив, що вторгнення до Курської області та захоплення певної території змусило Росію перекинути частину сил із Харківського напрямку та сходу України. Але цього ще недостатньо, щоб зупинити просування Росії.

Як повідомив президент, співвідношення сил української армії та російських загарбників на сході становить один до восьми. І після успішної Курської операції Україна знову звернулася до союзників із проханням дозволити далекобійні удари, надавши План перемоги.

Однак, за словами Зеленського, лідери деяких країн заявили, що Україна тисне на партнерів і "багато хоче".

12 жовтня Зеленський заявив, що росіяни в Курській області намагалися зрушити позиції ЗСУ, але безуспішно.

17 жовтня посол Залужний оцінив Курську операцію та заявив, що ситуація могла скластися інакше.

20 жовтня Сирський повідомив, що, попри спроби росіян перехопити ініціативу в Курській області, ситуація залишається під контролем Сил оборони.

25 жовтня головком Сирський розповів про втрати Росії у Курській області. Вбито понад 6660 солдатів та знищено 970 одиниць військової техніки.