Залужний – про Курську операцію: Командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення

Операція в Курській області демонструє те, як Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки", вважає Валерій Залужний

Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

Українське командування врахувало усі необхідні лінії для проведення операції в Курській області Росії. Таку думку на заході Chatham House висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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Він заявив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, однак вважає, що "українське командування, найімовірніше, врахувало усі необхідні лінії для її проведення".

За словами Залужного, операція Сил оборони в Курській області демонструє те, як Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки".

"І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати й що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться", – наголосив Залужний.

Коментуючи ситуацію на фронті, дипломат сказав, що вона "рівно така, якою може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна". Зокрема, він порівняв, скільки Росія витрачає на військові цілі і скільки Україна отримує допомоги від партнерів.

"Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по-іншому", – додав Залужний.

За його словами, він "знає точно, що ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем".

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення. Пізніше стало відомо, що рядовий склад ЗСУ дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку.

13 вересня Зеленський повідомив, що Росія сподівається на швидку деокупацію Курської області й планує застосувати для цього до 70 000 людей, проте поки що суттєвих успіхів не спостерігається.

14 жовтня президент заявив, що росіяни п'яту добу намагаються прорвати українську оборону в Курській області.