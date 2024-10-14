Зеленський: Росіяни п'яту добу намагаються прорвати нашу оборону в Курській області

Особливо жорстокі бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках, заявив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російські військові п'яту добу намагаються прорвати українську оборону в Курській області, однак Сили оборони тримаються і контратакують. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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14 жовтня глава держави провів засідання Ставки, на якому доповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", – заявив Зеленський.

Також президент заслухав доповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України – військово, економічно, політично, відкрито та приховано – та яких кроків потрібно вжити Україні та партнерам, щоб послабити ці союзи.

Крім цього, була доповідь Міністерства оборони щодо контрактів, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій партнерів в український оборонний комплекс.