Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать нашу оборону в Курской области
Российские военные пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области, однако Силы обороны держатся и контратакуют. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
14 октября глава государства провел заседание Ставка, на которой доложил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
"Активные действия сейчас по всей протяженности фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону в Курской области. Ребята держатся и контратакуют", — заявил Зеленский.
Также президент заслушал доклады Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки относительно того, кто именно помогает России вести войну против Украины – военно, экономически, политически, открыто и скрыто – и какие шаги нужно предпринять Украине и партнерам, чтобы ослабить эти союзы.
Кроме того, был доклад Министерства обороны относительно контрактов, в том числе с использованием партнерской помощи, об инвестициях партнеров в украинский оборонный комплекс.
- 4 октября Зеленский наградил участников Курской операции во время визита в Сумскую область.
- 12 октября руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация на фронте меняется часто, и отметил, что не нужно делать никаких окончательных выводов.
- В тот же день Зеленский заявил, что россияне в Курской области пытались подвинуть позиции ВСУ.