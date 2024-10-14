Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать нашу оборону в Курской области

Особенно жестокие бои идут на Покровском и Кураховском направлениях, заявил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российские военные пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области, однако Силы обороны держатся и контратакуют. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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14 октября глава государства провел заседание Ставка, на которой доложил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

"Активные действия сейчас по всей протяженности фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону в Курской области. Ребята держатся и контратакуют", — заявил Зеленский.

Также президент заслушал доклады Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки относительно того, кто именно помогает России вести войну против Украины – военно, экономически, политически, открыто и скрыто – и какие шаги нужно предпринять Украине и партнерам, чтобы ослабить эти союзы.

Кроме того, был доклад Министерства обороны относительно контрактов, в том числе с использованием партнерской помощи, об инвестициях партнеров в украинский оборонный комплекс.