Рядовий склад ЗСУ дізнався про Курську операцію менш ніж за добу до старту – ДШВ
Рядовий склад Збройних Сил України дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку. Про це розповів безпосередній учасник штурму, командир десантно-штурмового підрозділу 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади на ім’я Сергій.
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"Про операцію ми не знали нічого взагалі дуже довго. Рядовий склад дізнався про операцію менш ніж за добу. Я вважаю, що операція на рівні КДШВ і головнокомандувача генерала Сирського спланована була дуже якісно і добре", – сказав він.
Десантник зазначив, що українські сили взяли рубежі у Суджі дуже швидко і з мінімальними втратами.
За його словами, 6 серпня дружні підрозділи прорвали кордон з РФ, потім зайшли воїни 80 бригади, "добряче насипала" українська авіація, відпрацювали артилерія, танки, згодом зайшла піхота і зачистила окопи та опорні пункти росіян.
"Потім ми почали заходити сюди. З першого разу нам не вдалось отримати цю ділянку – ми відкотилися на більш вигідні позиції. І після цього ми разом з танчиком вже сюди заїхали, відпрацював танчик, відкотився, і потім вже ворог почав здаватися", – розповів десантник.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.
- Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок майже 30 000 військових з України.
- Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО не проти наступу ЗСУ у Курській області. Але про відповідні плани Україна Альянс не інформувала.
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