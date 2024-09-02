Рядовой состав ВСУ узнал о Курской операции менее чем за сутки до старта – ДШВ

Скриншот из видео ДШВ

Рядовой состав Вооруженных Сил Украины узнал об операции в Курской области менее чем за сутки до ее начала. Об этом рассказал непосредственный участник штурма, командир десантно-штурмового подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады по имени Сергей.

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"Об операции мы не знали ничего вообще очень долго. Рядовой состав узнал об операции менее чем за сутки. Я считаю, что операция на уровне КДШВ и главнокомандующего генерала Сырского спланирована была очень качественно и хорошо", – сказал он.

Десантник отметил, что украинские силы взяли рубежи в Судже очень быстро и с минимальными потерями.

По его словам, 6 августа дружественные подразделения прорвали границу с РФ, затем зашли воины 80 бригады, "хорошо насыпала" украинская авиация, отработали артиллерия, танки, затем зашла пехота и зачистила окопы и опорные пункты россиян.

"Потом мы начали заходить сюда. С первого раза нам не удалось получить этот участок – мы откатились на более выгодные позиции. И после этого мы вместе с танчиком уже сюда заехали, отработал танчик, откатился, и потом уже враг начал сдаваться", – рассказал десантник.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление приблизительно 30 000 военных из Украины.

Столтенберг дал понять, что НАТО не против наступления ВСУ в Курской области. Но о соответствующих планах Украина Альянс не информировала.

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