Залужный – о Курской операции: Командование учло все необходимые линии для ее проведения

Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

Украинское командование учло все необходимые линии для проведения операции в Курской области России. Такое мнение на мероприятии Chatham House высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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Он заявил, что не видел военных планов по этой операции, однако считает, что "украинское командование вероятнее всего учло все необходимые линии для ее проведения".

По словам Залужного, операция Сил обороны в Курской области демонстрирует, как Украина "продолжает быть самым активным деятелем развития военной науки".

"И поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция закончится", — подчеркнул Залужный.

Комментируя ситуацию на фронте, дипломат сказал, что она "равно такая, какой может быть вследствие тех действий и условий, в которых сейчас находится Украина". В частности, он сравнил, сколько Россия тратит на военные цели и сколько Украина получает помощи от партнеров.

"Вы понимаете, что это чудо, что там происходит, что могло быть совсем по-другому", – добавил Залужный.

По его словам, он "знает точно, что ВСУ делают все возможное и невозможно для того, чтобы держать ситуацию под контролем".

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение. Позже стало известно, что рядовой состав ВСУ узнал операцию в Курской области менее чем за сутки до ее начала.

13 сентября Зеленский сообщил, что Россия надеется на скорую деоккупацию Курской области и планирует применить для этого до 70 000 человек, однако пока существенных успехов не наблюдается.

14 октября президент заявил, что россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области.