РФ хочет "быстрых прорывов" в Курской области, планирует применить до 70 000 – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия надеется на быструю деоккупацию Курской области и планирует применить для этого до 70 000 человек, однако пока существенных успехов не наблюдается. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время участия 13 сентября в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

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Комментируя информацию о том, что россияне начали в Курской области "быстрые наступательные действия", Зеленский подчеркнул, что они хотят там применить около 60 000 – 70 000 человек. Сейчас, как известно Украине, там находится около 40 000 российских военных.

"Они хотели быстрых прорывов и, как они говорят, "деоккупации". Приятно, что уже не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории. Они это делают – серьезных успехов мы пока не видим", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские военные "держатся и делают все, что нужно, для других наших военно-политических шагов".

12 сентября Зеленский подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области. В то же время он подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

Спикер Пентагона Райдер заявил, что Россия начала пытаться провести "какой-то тип контрнаступления" в Курской области, но сейчас такие действия являются "незначительными". США следят за ними.

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