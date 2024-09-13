РФ хоче "швидких проривів" у Курській області, планує застосувати до 70 000 людей – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Росія сподівається на швидку деокупацію Курської області й планує застосувати для цього до 70 000 людей, проте поки що суттєвих успіхів не спостерігається. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час участі 13 вересня у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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Коментуючи інформацію про те, що росіяни розпочали у Курській області "швидкі наступальні дії", Зеленський наголосив, що вони хочуть там застосувати близько 60 000 – 70 000 людей. Наразі, як відомо Україні, там перебувають близько 40 000 російських військових.

"Вони хотіли швидких проривів і, як вони кажуть, "деокупації". Приємно, що вже не тільки ми, а і вони кажуть про деокупацію своєї території. Вони це роблять – успіхів серйозних ми поки що не бачимо", – сказав президент.

Він наголосив, що українські військові "тримаються і роблять все, що потрібно, для інших наших військово-політичних кроків".

12 вересня Зеленський, підтвердив, що російські війська перейшли у наступ в Курській області. Водночас він наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".

Речник Пентагону Райдер заявив, що Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області, але зараз такі дії є "незначними". США слідкують за ними.

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