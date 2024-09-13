Пентагон про Курську область: РФ пробує вести контрнаступ – дії незначні, але слідкуємо

На запитання, чи пов'язано це з отриманням Росією іранських ракет, у Міноборони США повідомили, що росіяни ще не застосовували це озброєння

Пет Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області – зараз такі дії є "незначними", але США слідкують за ними. Про це повідомив речник Пентагону генерал-майор США Пет Райдер під час брифінгу.

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США бачили, що російські підрозділи почали намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області.

Проте, зауважив Райдер, на цьому етапі він би назвав такі дії росіян "незначними", але Штати стежать за ними.

Стосовно того, чи пов'язані дії РФ з отриманням балістичних ракет з Ірану, речник повідомив: США поки що не бачили використання росіянами цього озброєння, але можна очікувати, що це трапиться "у відносно недалекому майбутньому".

Раніше, 10 вересня, Райдер повідомляв, що Іран передав РФ балістичні ракети Fath 360 – і вона може використати їх проти України у найближчі тижні.

12 вересня президент Володимир Зеленський, підтвердив, що російські війська перейшли у наступ в Курській області. Водночас він наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".

Інших підтверджених даних про події на Курщині поки що немає.

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