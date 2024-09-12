Зеленський підтвердив наступ росіян на Курщині. Але каже, що "все за нашим планом"

11 вересня Z-канали й аналітики DeepState писали, що російські сили звільнили вісім сіл і близько 150 кв. км території у Курській області

Курська область (Фото: ЕРА/Stringer)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою, підтвердив, що російські війська перейшли у наступ в Курській області.

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"Росіяни розпочали контрнаступальні дії", – сказав він. Водночас Зеленський наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".

Напередодні аналітики DeepState повідомляли, що російські сили просунулися у Коренєвському районі на Курщині. Вони опублікували кадри, на яких видно російську колону бронетехніки, що входить у село Снагость – важливий опорний пункт ЗСУ.

Z-канали стверджують, що російські військові звільнили вісім сіл і близько 150 кв. км території у Курській області.

Карта: DeepState

2 вересня 2024 року Зеленський повідомив, що завдяки Курській операції в полон взяли 600 росіян.

5 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна "досягла багато чого" у Курській операції.

6 вересня президент розповів, що за серпень армія РФ втратила близько 6000 солдатів на Курському напрямку.

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