Зеленский подтвердил наступление россиян в Курской области. Но говорит, что "все по плану"

11 сентября Z-каналы и аналитики DeepState писали, что российские силы освободили восемь сел и около 150 кв. км территории в Курской области

Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

Президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области.

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"Россияне предприняли контрнаступательные действия", – сказал он. В то же время Зеленский подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

Накануне аналитики DeepState сообщали, что российские силы продвинулись в Кореневском районе Курской области. Они опубликовали кадры, на которых видна российская колонна бронетехники, входящая в село Снагость – важный опорный пункт ВСУ.

Z-каналы утверждают, что российские военные освободили восемь сел и около 150 кв. км территории в Курской области.

Карта: DeepState

2 сентября 2024 года Зеленский сообщил, что благодаря Курской операции в плен взяли 600 россиян.

5 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина "добилась многого" в Курской операции.

6 сентября президент рассказал, что за август армия РФ потеряла около 6000 солдат на Курском направлении.

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