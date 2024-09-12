Зеленский подтвердил наступление россиян в Курской области. Но говорит, что "все по плану"
Президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области.
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"Россияне предприняли контрнаступательные действия", – сказал он. В то же время Зеленский подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".
Накануне аналитики DeepState сообщали, что российские силы продвинулись в Кореневском районе Курской области. Они опубликовали кадры, на которых видна российская колонна бронетехники, входящая в село Снагость – важный опорный пункт ВСУ.
Z-каналы утверждают, что российские военные освободили восемь сел и около 150 кв. км территории в Курской области.
- 2 сентября 2024 года Зеленский сообщил, что благодаря Курской операции в плен взяли 600 россиян.
- 5 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина "добилась многого" в Курской операции.
- 6 сентября президент рассказал, что за август армия РФ потеряла около 6000 солдат на Курском направлении.
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