Сухопутні війська Збройних Сил України показали ексклюзивні кадри із Суджі, яку росіяни посилено гатять авіабомбами після того, як у місто зайшли українські військові.

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Офіцер окремої механізованої Степової бригади Сухопутних військ на ім’я Артем розповів, що на початку операції завданням його бригади було просуватись другим ешелоном, підтримуючи бійців, які йшли першим ешелоном. Через тиждень перед бригадою вже поставили завдання перейти в перший ешелон і повністю взяти Суджу та селища поряд із містом. Бригада виконала завдання.

Наразі, за його словами, бригада вже має свою смугу відповідальності і виконує завдання тактичного рівня – покращення положення, ведення розвідки, завдання вогневого ураження противнику артилерією і дронами.

Молодший сержант із позивним Принц розповів, що спочатку росіяни відстрелювались, але на п’ятий день вже підняли білий прапор. Українські військові передали їм "радійку" та вивели 13 полонених, четверо з яких були важко пораненими.

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Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення. Пізніше стало відомо, що рядовий склад ЗСУ дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок майже 30 000 військових з України.

Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО не проти наступу ЗСУ у Курській області. Але про відповідні плани Україна Альянс не інформувала.

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