Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры из Суджи, по которой россияне усиленно бьют авиабомбами после того, как в город вошли украинские военные.

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Офицер отдельной механизированной Степной бригады Сухопутных войск по имени Артем рассказал, что в начале операции задачей его бригады было продвигаться вторым эшелоном, поддерживая бойцов, которые шли первым эшелоном. Через неделю перед бригадой уже поставили задачу перейти в первый эшелон и полностью взять Суджу и поселки рядом с городом. Бригада выполнила задание.

По его словам, у бригады уже есть своя полоса ответственности, сейчас она выполняет задачи тактического уровня – улучшение положения, ведение разведки, нанесение огневого поражения противнику артиллерией и дронами.

Младший сержант с позывным Принц рассказал, что сначала россияне отстреливались, но на пятый день уже подняли белый флаг. Украинские военные передали им "радейку" и вывели 13 пленных, четверо из которых были тяжело ранены.

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Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение. Позже стало известно, что рядовой состав ВСУ узнал об операции в Курской области менее чем за сутки до ее начала.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление около 30 000 военных из Украины.

Столтенберг дал понять, что НАТО не против наступления ВСУ в Курской области. Но о соответствующих планах Украина Альянс не информировала.

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