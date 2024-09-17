Politico: Залужный был против наступления ВСУ на Курскую область

Против операции в Курской области также выступал тогдашний командир 80 ДШБ Эмиль Ишкулов

Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, занимающий сейчас пост посла Украины в Великобритании Валерий Залужный, был против наступления в Курской области, разговоры о котором начались в начале 2024 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Залужный подверг сомнению намерения украинского руководства наступать на Курскую область. Когда президент Владимир Зеленский показал тогдашнему главкому план наступления, тот спросил главу государства, что будет дальше после успешного прорыва границы элитными украинскими подразделениями.

Четкого ответа от Зеленского он так и не получил. Один из собеседников Politico сказал, что Залужный чувствовал, что наступление на Курскую область – это игра.

Также против операции в Курской области выступал Эмиль Ишкулов, бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, снятый с должности в конце июля этого года.

Собеседники Politico утверждают, что он боялся, что его бригада может оказаться слишком уязвимой внутри РФ, из-за чего потери могут резко возрасти.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов.

В интервью NBC, вышедшем 5 сентября, Зеленский сказал, что Россия стянула в Курскую область уже 60 000 своих военных.

8 августа Сырский заявил, что Курская область была самым слабым местом в обороне армии России, поэтому Украина выбрала ее для удара.

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