Комбриг 80 бригады ДШВ поблагодарил за службу после сообщений о его увольнении
Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов опубликовал в Facebook сообщение, в котором поблагодарил сослуживцев за поддержку – накануне появились сообщения о его увольнении, в ДШВ утверждали, что комбрига повысят.
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"За один год и семь месяцев службы в коллективе "Стальных Галицких Львов" были разные моменты – были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я чрезвычайно горд, что был командиром мощной, славной 80 ОДШБр <...> Искренне благодарен каждому из вас за безумную поддержку, которую вы проявили. Это очень мощно и ценно", – написал Ишкулов.
29 июля командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80 ОДШБр записали видеообращение с призывом к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и командующему Десантно-штурмовыми войсками Игорю Скибюку оставить в должности Ишкулова, которого якобы хотели уволить.
Позже командование Десантно-штурмовых войск отреагировало на призыв, заявив, что Ишкулова на самом деле планируют повысить.
- 26 июля 2024 года Военная служба правопорядка сообщила, что завершила проверку в 59 бригаде, которая началась после заявлений о существенных потерях в бригаде из-за действий командования. "Преступные приказы" не подтвердились.
- Руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова утверждает, что подобное наблюдается не только в 59 бригаде, а ситуации, когда есть вопросы к комбригам, и "дебильные приказы" исходят из задач, которые ставит перед ними их высшее командование.