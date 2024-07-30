Комбриг 80 бригады ДШВ поблагодарил за службу после сообщений о его увольнении

Шеврон ДШВ (Фото: Суспильне)

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов опубликовал в Facebook сообщение, в котором поблагодарил сослуживцев за поддержку – накануне появились сообщения о его увольнении, в ДШВ утверждали, что комбрига повысят.

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"За один год и семь месяцев службы в коллективе "Стальных Галицких Львов" были разные моменты – были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я чрезвычайно горд, что был командиром мощной, славной 80 ОДШБр <...> Искренне благодарен каждому из вас за безумную поддержку, которую вы проявили. Это очень мощно и ценно", – написал Ишкулов.

29 июля командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80 ОДШБр записали видеообращение с призывом к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и командующему Десантно-штурмовыми войсками Игорю Скибюку оставить в должности Ишкулова, которого якобы хотели уволить.

Позже командование Десантно-штурмовых войск отреагировало на призыв, заявив, что Ишкулова на самом деле планируют повысить.