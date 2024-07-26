В 59 бригаде завершили проверку, к которой призвали Зеленского из-за действий комбрига

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины завершила проверку в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, которая началась после публичной критики парамедика Екатерины (Пташки) Полищук относительно действий комбрига. ВСП сообщила, что отдельные должностные лица командования привлечены к ответственности.

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Военная служба провела работу с командирами подразделений, личным составом, осуществила проверку принятых решений и боевых распоряжений командования бригады, а также исследовала вопросы организации выполнения боевых задач.

В службе отметили: группа, проводившая проверку, не выявила случаев издания преступных приказов.

Однако военные установили отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью.

После этого руководством были приняты надлежащие решения и ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев, а отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности, рассказали в Военной службе правопорядка.

14 июля парамедик-доброволец Полищук призвала президента Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады в связи с "гениальными" должностными решениями".

Она призвала "отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе".

Парамедик утверждала о фактах: преступных приказов; сознательной халатности; пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава; действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих; эгоизма и слепого карьеризма; устранения всех "несогласных" командиров; подавления боевого духа и унижения личного состава.

15 июля главнокомандующий ВСУ Сырский приказал провести проверку в 59 бригаде и отправил туда ВСП.

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