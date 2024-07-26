У 59 бригаді завершили перевірку, до якої закликали Зеленського через дії комбрига

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України завершила перевірку у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, яка розпочалася після публічної критики парамедикині Катерини (Пташки) Поліщук щодо дій комбрига. ВСП повідомила, що окремих посадовців командування притягнуто до відповідальності.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Військова служба провела роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснила перевірку ухвалених рішень та бойових розпоряджень командування бригади, а також дослідила питання організації виконання бойових завдань.

У службі наголосили: група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів.

Однак військові встановили окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

Після цього керівництвом було ухвалено належні рішення та вжито низку заходів, спрямованих на запобігання подібним випадкам, а окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності, розповіли у Військовій службі правопорядку.

14 липня парамедикиня-доброволиця Поліщук закликала президента Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними" посадовими рішеннями".

Вона закликала "усунути від ухвалення важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі".

Парамедикиня стверджувала про факти: злочинних наказів; свідомої недбалості; нехтування життям та здоровʼям особового складу; дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців; егоїзму та сліпого карʼєризму; усунення всіх "незгодних" командирів; пригнічення бойового духу та приниження особового складу.

15 липня головнокомандувач ЗСУ Сирський наказав провести перевірку в 59 бригаді та відправив туди ВСП.

Читайте також: Перевірку 59 бригади призначили після допису Пташки, але вона не служила там