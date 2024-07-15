Перевірку 59 бригади призначили після допису Пташки, але вона не служила там

У бригаді наголосили, що для висування подібних звинувачень людина має бути обізнана у ситуації та мати доступ до інформації

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

У 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка підтвердили, що перевірку ситуації із втратами призначили після допису парамедикині Катерини Поліщук (Пташки). Водночас там наголосили, що вона не служила у бригаді, а була волонтеркою. Про це в коментарі LIGA.net розповів офіцер бригади Сергій Цехоцький.

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"Вона закріпилась як волонтер за одним із підрозділів", – сказав він.

Цехоцький акцентував, що для висування подібних публічних звинувачень людина має бути обізнана у ситуації та мати доступ до інформації, включно з оперативними даними та допуском до державної таємниці, щоби давати оцінку діям.

"Якщо до ефективності командування є питання – є багато непублічних способів організувати перевірку. Є гарячі лінії, є прямі кабінети, куди можна зайти і написати письмове звернення. Але публічні дописи – недоречні", – зауважив він.

За словами Цехоцького, розголошувати точну кількість втрат підрозділу наразі неможливо, адже інтенсивність боїв у бригади за останні кілька місяців збільшилась більше ніж у три рази.

"Тільки за червень місяць підрозділи бригади ліквідували 2969 окупантів. У нас, на жаль, також є втрати, але вони неспівставно менші", – поділився він.

Також військовий акцентував, що Покровський напрямок – найгарячіший напрямок наразі й штурми там не закінчуються практично цілодобово, росіяни наступають група за групою.

"При цьому зараз росіяни наступають абсолютно по всій лінії фронту одночасно. Раніше такого не було. Але ситуація лишається контрольованою", – додав Цехоцький.

14 липня парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними" посадовими рішеннями".

15 липня головнокомандувач ЗСУ Сирський наказав провести перевірку ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

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