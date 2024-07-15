Проверку 59 бригады назначили после сообщения Пташки, но она не служила там

В бригаде подчеркнули, что для выдвижения подобных обвинений человек должен быть осведомлен о ситуации и иметь доступ к информации

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка подтвердили, что проверку ситуации с потерями назначили после сообщения парамедика Екатерины Полищук (Пташки). В то же время там отметили, что она не служила в бригаде, а была волонтером. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал офицер бригады Сергей Цехоцкий.

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"Она закрепилась как волонтер за одним из подразделений", – сказал он.

Цехоцкий акцентировал, что для выдвижения подобных публичных обвинений человек должен быть осведомлен о ситуации и иметь доступ к информации, включая оперативные данные и допуск к государственной тайне, чтобы давать оценку действиям.

"Если к эффективности командования есть вопросы – есть много непубличных способов организовать проверку. Есть горячие линии, есть прямые кабинеты, куда можно зайти и написать письменное обращение. Но публичные сообщения – неуместны", – отметил он.

По словам Цехоцкого, разглашать точное количество потерь подразделения пока невозможно, ведь интенсивность боев у бригады за последние несколько месяцев увеличилась более чем в три раза.

"Только за июнь месяц подразделения бригады ликвидировали 2969 оккупантов. У нас, к сожалению, также есть потери, но они несопоставимо меньше", – поделился он.

Также военный акцентировал, что Покровское направление – самое горячее направление сейчас и штурмы там не заканчиваются практически круглосуточно, россияне наступают группа за группой.

"При этом сейчас россияне наступают абсолютно по всей линии фронта одновременно. Раньше такого не было. Но ситуация остается контролируемой", – добавил Цехоцкий.

14 июля парамедик-доброволец Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Зеленского провести проверку действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады в связи с "гениальными" должностными решениями".

15 июля главнокомандующий ВСУ Сырский приказал провести проверку ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

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