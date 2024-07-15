Сырский поедет в 59 бригаду – выяснит причины заявлений о потерях личного состава

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал провести проверку ситуацию в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Накануне парамедикиня Екатерина Полищук заявила о фактах преступных приказов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, Сырский и комплексная рабочая группа проведут расследование по ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде и выяснят обстоятельства недавних потерь среди личного состава.

14 июля парамедик-доброволец Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады, в связи с "гениальными" должностными решениями".

Также она призвала призвала призвала "отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе".

"В связи с "гениальными" должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства с Богданом Шевчуком последний был назначен на должность кбр 59 ОМПБр", – написала она.

Парамедик утверждает о фактах: преступных приказов; сознательной халатности; пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава; действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих; эгоизма и слепого карьеризма; устранения всех "несогласных" командиров; подавления боевого духа и унижения личного состава.

В частности она отметила, что из-за "бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука", она была "вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой".