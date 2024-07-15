За наказом Сирського у 59 бригаді з'ясують причини заяв про втрати особового складу

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав провести перевірку ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Напередодні парамедикиня Катерина Поліщук заявила про факти злочинних наказів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, комплексна робоча група на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ проведе розслідування щодо ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді та з'ясують обставини нещодавніх втрат серед особового складу.

14 липня парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними" посадовими рішеннями".

Також вона закликала "усунути від ухвалення важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі".

"У звʼязку з "геніальними" посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Богданом Шевчуком останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр", – написала вона.

Парамедикиня стверджує про факти: злочинних наказів; свідомої недбалості; нехтування життям та здоровʼям особового складу; дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців; егоїзму та сліпого карʼєризму; усунення всіх "незгодних" командирів; пригнічення бойового духу та приниження особового складу.

Зокрема, вона наголосила, що через "нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука" вона була "змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою".

ВИПРАВЛЕНО О 10:54. У новині спершу було написано, що у зону дій 59 окремої мотопіхотної бригади поїде головком Сирський, однак туди поїде комплексна робоча групу на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ.