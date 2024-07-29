В ДШВ отреагировали на скандал со "снятием" комбрига. Говорят – речь о повышении
Командование Десантно-штурмовых войск отреагировало на призыв командиров батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады оставить в должности комбрига Эмиля Ишкулова, который выступил против одной из боевых задач, и поэтому его якобы решили "снять". В ДШВ заявили, что Ишкулова на самом деле планируют повысить.
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"Указанная информация сопровождается некорректным толкованием и содержит ряд неточностей", – отметили в ДШВ.
В пресс-службе заявили, что "учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решением военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высший пост".
"Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины", – сказано в сообщении.
В ДШВ добавили, что новоназначенный командир 80 бригады – грамотный боевой офицер, Народный герой Украины и полный рыцарь орденов "Богдана Хмельницкого" всех степеней, который длительно и успешно вел боевые действия в составе именно этой легендарной бригады. Имя в ДШВ не назвали.
По словам нескольких собеседников LIGA.net из 80-ки, Ишкулов выступил против боевой задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.
Альтернативные варианты, предложенные бригадой, не приняли во внимание – вместо этого появилась информация о вероятном снятии комбрига Ишкулова, сказали собеседники.
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- Руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова утверждает, что подобное наблюдается не только в 59 бригаде, а ситуации, когда есть вопросы к комбригам, и "дебильные приказы" исходят из задач, которые ставит перед ними их высшее командование.