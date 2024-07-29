У ДШВ відреагували на скандал зі "зняттям" комбрига. Кажуть – мова про підвищення

У ДШВ заявили, що поширена про Ішкулова інформація "супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей"

Еміль Ішкулов (Фото: пресслужба 80 бригади)

Командування Десантно-штурмових військ відреагувало на заклик командирів батальйонів та дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади залишити на посаді комбрига Еміля Ішкулова, який виступив проти одного із бойових завдань, і тому його нібито вирішили "зняти". У ДШВ заявили, що Ішкулова насправді планують підвищити.

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"Зазначена інформація супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей", – наголосили у ДШВ.

У пресслужбі заявили, що "враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду".

"Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України", – йдеться в повідомленні.

У ДШВ додали, що новопризначений командир 80 бригади – грамотний бойовий офіцер, Народний герой України та повний лицар орденів "Богдана Хмельницького" всіх ступенів, який тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади. Його імені у ДШВ не назвали.

За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, Ішкулов виступив проти бойового завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

Альтернативні варіанти, запропоновані бригадою, не взяли до уваги – натомість з’явилась інформація про ймовірне зняття комбрига Ішкулова, сказали співрозмовники.