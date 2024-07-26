"Дебільні накази" і кадровий голод. Аліна Михайлова прокоментувала скандали у війську
Керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Аліна Михайлова прокоментувала скандал у бригаді, пов’язаний, зокрема, із комбригом Богданом Шевчуком, якого низка військових звинуватила у злочинних наказах і загибелі великої кількості бійців. В інтерв’ю LIGA.net Михайлова заявила, що подібні проблеми є не лише в 59 ОМБр.
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14 липня один із військових із позивним Алекс повідомляв, що нібито за наказом Шевчука на передові позиції була відправлена майже вся верхівка розвідки бригади, і в результаті загинули начальник розвідки бригади, начальник артилерії одного з приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки, а командир роти розвідки отримав поранення.
Михайлова наголосила, що "Вовки Да Вінчі" не так давно є частиною 59 бригади, і вона не може дати оцінку боям як представник медичної служби, але "дійсно є багато незадоволених".
Вона зазначила, що це стосується не лише комбрига Шевчука – у військах це спостерігається "всюди", і це продукується наявним наразі кадровим голодом офіцерського складу.
"Ситуація, що є питання до комбригів, є питання до ефективності їх командування – вони ж походять від задач, які дає їхнє вище командування", – сказала Михайлова.
Вона зазначила, що не може коментувати питання з точки зору піхоти, проте переконана – наразі є "величезні" втрати на фронті, які стаються через "дебільні накази", які неможливо виконати.
"І ці задачі мають ставити командири нижче. Тобто ти відправляєш людей на смерть", – сказала вона.
- 14 липня парамедикиня-доброволиця Поліщук закликала Зеленського провести перевірку дій командира 59 бригади, вона заявила про "злочинні накази" і нехтування життям та здоровʼям особового складу. У 59 ОМБр наголосили, що Поліщук не служила у бригаді, а була волонтеркою.
- Наступного дня Сирський наказав провести перевірку в 59 бригаді та відправив туди ВСП.
- 26 липня ВСП повідомила про завершення перевірки: злочинних наказів не виявили, але "окремих посадовців" командування притягнуто до відповідальності.