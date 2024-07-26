"Дебильные приказы" и кадровый голод. Алина Михайлова прокомментировала скандалы в войске
Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Алина Михайлова прокомментировала скандал в бригаде, связанный в частности с комбригом Богданом Шевчуком, которого ряд военных обвинил в преступных приказах. В интервью LIGA.net Михайлова заявила, что подобные проблемы есть не только 59 ОМБр.
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14 июля один из военных с позывным Алекс сообщал, что якобы по приказу Шевчука на передовые позиции была отправлена почти вся верхушка разведки бригады, и в результате погибли начальник разведки бригады, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант разведки, а командир получил ранение.
Михайлова подчеркнула, что "Волки Да Винчи" не так давно являются частью 59 бригады, и она не может дать оценку боям как представитель медицинской службы, но "действительно есть много недовольных".
Она отметила, что это касается не только комбрига Шевчука – в войсках это наблюдается "повсюду", и это продуцируется кадровым голодом офицерского состава.
"Ситуация, что есть вопросы к комбригам, есть вопросы к эффективности их командования – они же исходят из задач, которые дает их высшее командование", – сказала Михайлова.
Она отметила, что не может комментировать вопрос с точки зрения пехоты, однако убеждена – сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить.
"И эти задачи должны ставить командиры ниже. То есть ты отправляешь людей насмерть", – сказала она.
- 14 июля парамедик-доброволец Полищук призвала Зеленского провести проверку действий командира 59 бригады, она заявила о "преступных приказах" и пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава. В 59 ОМБр подчеркнули, что Полищук не служила в бригаде, а была волонтером.
- На следующий день Сырский приказал провести проверку в 59 бригаде и отправил туда ВСП.
- 26 июля ВСП сообщила о завершении проверки: преступных приказов не выявили, но "отдельные должностные лица" командования привлечены к ответственности.