"Дебильные приказы" и кадровый голод. Алина Михайлова прокомментировала скандалы в войске

Комментируя скандал в 59-й бригаде, Михайлова подчеркнула, что подобное наблюдается всюду в армии, и это продуцируется в частности кадровым голодом

Алина Михайлова (Скриншот с видео LIGA.net)

Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Алина Михайлова прокомментировала скандал в бригаде, связанный в частности с комбригом Богданом Шевчуком, которого ряд военных обвинил в преступных приказах. В интервью LIGA.net Михайлова заявила, что подобные проблемы есть не только 59 ОМБр.

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14 июля один из военных с позывным Алекс сообщал, что якобы по приказу Шевчука на передовые позиции была отправлена почти вся верхушка разведки бригады, и в результате погибли начальник разведки бригады, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант разведки, а командир получил ранение.

Михайлова подчеркнула, что "Волки Да Винчи" не так давно являются частью 59 бригады, и она не может дать оценку боям как представитель медицинской службы, но "действительно есть много недовольных".

Она отметила, что это касается не только комбрига Шевчука – в войсках это наблюдается "повсюду", и это продуцируется кадровым голодом офицерского состава.

"Ситуация, что есть вопросы к комбригам, есть вопросы к эффективности их командования – они же исходят из задач, которые дает их высшее командование", – сказала Михайлова.

Она отметила, что не может комментировать вопрос с точки зрения пехоты, однако убеждена – сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить.

"И эти задачи должны ставить командиры ниже. То есть ты отправляешь людей насмерть", – сказала она.