Командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади записали відеозвернення із закликом залишити на посаді комбрига Еміля Ішкулова. Відео надали LIGA.net бійці бригади.

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За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, Ішкулов виступив проти бойового завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

Альтернативні варіанти, запропоновані бригадою, не взяли до уваги – натомість з’явилась інформація про ймовірне зняття комбрига Ішкулова, розповідають співрозмовники.

У зверненні до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка командири 80-ки заявили, що бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни", – заявили військові.

У бригаді висловили нерозуміння, "чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – неугодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів".

Ішкулов був призначений комбригом 80-ки наприкінці 2022 року. Він воює з 2014-го, тоді він був командиром розвідувального взводу у 25 повітрянодесантній бригаді.