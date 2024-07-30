Комбриг 80 бригади ДШВ подякував за службу після повідомлень про його звільнення

Еміль Ішкулов (Фото: пресслужба 80 бригади)

Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов опублікував у Facebook допис, в якому подякував співслужбовцям за підтримку. Напередодні з'явилися повідомлення про його звільнення, а в командуванні Десантно-штурмових військ стверджували, що комбрига підвищать.

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Ішкулов дав зрозуміти, що залишає посаду комбрига, але про подальше місце служби не повідомив.

"За один рік і сім місяців служби в колективі "Сталевих Галицьких Левів" були різні моменти – були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80 ОДШБр <...> Щиро вдячний кожному з вас за шалену підтримку, яку ви проявили. Це надзвичайно потужно та цінно", – написав Ішкулов.

29 липня командири десантно-штурмових батальйонів і дивізіонів 80 ОДШБр записали відеозвернення із закликом залишити на посаді Ішкулова.

За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, Ішкулов виступив проти бойового завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

Альтернативні варіанти, запропоновані бригадою, не взяли до уваги – натомість з’явилась інформація про ймовірне зняття комбрига Ішкулова, розповіли співрозмовники.

Пізніше командування Десантно-штурмових військ відреагувало на заклик, заявивши, що Ішкулова насправді планують підвищити.