Комбриг 80 бригади ДШВ подякував за службу після повідомлень про його звільнення
Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов опублікував у Facebook допис, в якому подякував співслужбовцям за підтримку. Напередодні з'явилися повідомлення про його звільнення, а в командуванні Десантно-штурмових військ стверджували, що комбрига підвищать.
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Ішкулов дав зрозуміти, що залишає посаду комбрига, але про подальше місце служби не повідомив.
"За один рік і сім місяців служби в колективі "Сталевих Галицьких Левів" були різні моменти – були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80 ОДШБр <...> Щиро вдячний кожному з вас за шалену підтримку, яку ви проявили. Це надзвичайно потужно та цінно", – написав Ішкулов.
29 липня командири десантно-штурмових батальйонів і дивізіонів 80 ОДШБр записали відеозвернення із закликом залишити на посаді Ішкулова.
За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, Ішкулов виступив проти бойового завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.
Альтернативні варіанти, запропоновані бригадою, не взяли до уваги – натомість з’явилась інформація про ймовірне зняття комбрига Ішкулова, розповіли співрозмовники.
Пізніше командування Десантно-штурмових військ відреагувало на заклик, заявивши, що Ішкулова насправді планують підвищити.
- 26 липня 2024 року Військова служба правопорядку повідомила, що завершила перевірку у 59 бригаді, яка розпочалася після заяв про суттєві втрати у бригаді через дії командування. "Злочинні накази" не підтвердилися.
- Керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова стверджує, що подібне спостерігається не лише у 59 бригаді, а ситуації, коли є питання до комбригів, і "дебільні накази" походять від задач, які ставить перед ними їхнє вище командування.