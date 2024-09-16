Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в одном из населенных пунктов Курской области подбили современную российскую боевую машину десанта. Об этом сообщила пресс-служба ДШВ и опубликовала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что россияне зашли на БМД-4 в деревню, зная, что его контролируют ВСУ. Оккупанты вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование.

"Огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину противника. В то же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработала РЭБ", – говорится в сообщении.

Второй и третий полетs оказались успешными. Машина откатилась, раненый и контуженый десант разбежался по руинам российской деревни, резюмировали в ДШВ.

СПРАВКА БМД-4 – российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Экипаж состоит из трех человек и пяти десантников. Россияне выпускают БМД-4 с 2016 года. По состоянию на 24 августа 2024 года были найдены фото- и видеодоказательства потери Россией более 50 машин в ходе вторжения в Украину.

12 сентября президент Зеленский подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области. В то же время он подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

13 сентября представитель Пентагона Райдер заявил, что Россия начала пытаться провести "некий тип контрнаступления" в Курской области, но сейчас такие действия являются "незначительными".

14 сентября ДШВ сообщили, что разбили в Курской области подразделение российских десантников и опубликовали видеоподтверждение.

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