Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в одному з населених пунктів Курської області підбили сучасну російську бойову машину десанту. Про це повідомила пресслужба ДШВ і опублікувала відповідне відео.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Військові розповіли, що росіяни зайшли на БМД-4 в село, знаючи, що його контролюють ЗСУ. Окупанти вели стрільбу по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів й FPV-дронів зупинили ворожу техніку й унеможливили її подальше використання.

"Вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину противника. В той самий час один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ", – йдеться у повідомленні.

Другий і третій польоти видалися успішним. Машина відкотилася, поранений і контужений десант розбігся по руїнах російського села, резюмували в ДШВ.

ДОВІДКА БМД-4 – російська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ, підвищення його мобільності, озброєності й захищеності на полі бою. Екіпаж складається з трьох осіб та п’яти десантників. Росіяни випускають БМД-4 з 2016 року. Станом на 24 серпня 2024 року було знайдено фото- та відеодокази втрати Росією понад 50 машин під час вторгнення в Україну.

12 вересня президент Зеленський підтвердив, що російські війська перейшли в наступ у Курській області. Водночас він наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".

13 вересня речник Пентагону Райдер заявив, що Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" в Курській області, але зараз такі дії є "незначними".

14 вересня ДШВ повідомили, що розбили в Курській області підрозділ російських десантників й опублікували відеопідтвердження.

Читайте також: Британська розвідка показала мости, зруйновані ЗСУ в Курській області – фото з супутника