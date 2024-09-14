Бійці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України розбили в Курській області підрозділ російських десантників. Про це повідомила пресслужба ДШВ і опублікувала відповідне відео.

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За інформацією військових, окупанти вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи Сил оборони.

У п’ятницю, 13 вересня, росіяни кинули на позиції українських десантників 14 одиниць військової техніки, зокрема два танки, 11 бойових машин десанту та один бронетранспортер зі складу однієї з військових частин Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ. У ДШВ зазначили, що ця спроба прорвати оборонні позиції ЗСУ виявилася провальною.

"У важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно". У підсумку – на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян", – йдеться у повідомленні.

Вцілілі російські десантники втекли з поля бою, резюмували в ДШВ.

12 вересня президент Зеленський підтвердив, що російські війська перейшли в наступ у Курській області. Водночас він наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".

13 вересня речник Пентагону Райдер заявив, що Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" в Курській області, але зараз такі дії є "незначними".

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