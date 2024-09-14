Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины разбили в Курской области подразделение российских десантников. Об этом сообщила пресс-служба ДШВ и опубликовала соответствующее видео.

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По информации военных, оккупанты предпринимают отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения Сил обороны.

В пятницу, 13 сентября, россияне бросили на позиции украинских десантников 14 единиц военной техники, в том числе два танка, 11 боевых машин десанта и один бронетранспортер из состава одной из воинских частей Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ. В ДШВ отметили, что эта попытка прорвать оборонные позиции ВСУ оказалась провальной.

"В тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично". В итоге – на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян", – говорится в сообщении.

Уцелевшие российские десантники сбежали с поля боя, резюмировали в ДШВ.

12 сентября президент Зеленский подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области. В то же время он подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

13 сентября спикер Пентагона Райдер заявил, что Россия начала пытаться провести "некий тип контрнаступления" в Курской области, но сейчас такие действия являются "незначительными".

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