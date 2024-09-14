Британская разведка показала мосты, разрушенные ВСУ в Курской области – фото со спутника

Разведка Великобритании показала три спутниковых фото разрушенных объектов логистики россиян: один автомост и две понтонные переправы

Разрушенный мост через реку Сейм (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Разведка Великобритании опубликовала спутниковые снимки автомобильных мостов и понтонных переправ через реку Сейм в Курской области, уничтоженных украинскими военными за август.

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"Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, нанеся серии ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.

На спутниковых фото видны разрушенный 17 августа автомобильный мост, а также две понтонные переправы, от которых почти ничего не осталось, судя по снимкам за 28 августа.

12 сентября президент Зеленский подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области. В то же время он подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

Спикер Пентагона Райдер заявил, что Россия начала пытаться провести "некий тип контрнаступления" в Курской области, но сейчас такие действия являются "незначительными". США следят за ними.

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