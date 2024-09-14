Британська розвідка показала мости, зруйновані ЗСУ в Курській області – фото з супутника

Розвідка Великої Британії показала три супутникові фото зруйнованих об'єктів логістики росіян: один автоміст та дві понтонні переправи

Зруйнований міст через річку Сейм (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Розвідка Великої Британії опублікувала супутникові знімки автомобільних мостів та понтонних переправ через річку Сейм у Курській області, знищених українськими військовими за серпень.

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"Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серії ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

На супутникових фото видно зруйнований 17 серпня автомобільний міст, а також дві понтонні переправи, від яких майже нічого не залишилося, судячи зі знімків за 28 серпня.

12 вересня президент Зеленський підтвердив, що російські війська перейшли у наступ у Курській області. Водночас він наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".

Речник Пентагону Райдер заявив, що Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" в Курській області, але зараз такі дії є "незначними". США слідкують за ними.

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