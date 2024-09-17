Politico: Залужний був проти наступу ЗСУ на Курську область

Проти операції в Курській області також виступав тодішній командир 80 ДШБ Еміль Ішкулов

Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, який зараз обіймає посаду посла України у Великій Британії Валерій Залужний був проти наступу в Курській області, розмови про який почались на початку 2024 року. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

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Залужний поставив під сумнів наміри українського керівництва наступати на Курську область. Коли президент Володимир Зеленський показав тодішньому головкому план наступу, той запитав главу держави, що буде далі після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами.

Чіткої відповіді від Зеленського він так і не отримав. Один зі співрозмовників Politico сказав, що Залужний відчував, що наступ на Курську область – це гра.

Також проти операції в Курській області виступав Еміль Ішкулов, колишній командир 80 десантно-штурмової бригади ЗСУ, якого зняли з посади наприкінці липня цього року.

Співрозмовники Politico стверджують, що він боявся, що його бригада може виявитися занадто вразливою всередині РФ, через що втрати можуть різко зрости.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів.

В інтерв'ю NBC, яке вийшло 5 вересня, Зеленський сказав, що Росія стягнула до Курської області вже 60 000 своїх військових.

8 серпня Сирський заявив, що Курська область була найслабшим місцем в обороні армії Росії, тому Україна обрала її для удару.

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