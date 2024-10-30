Украина могла бы захватить атомную станцию возле Курска, но не стала – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Силы обороны могли бы захватить атомную станцию возле Курска, но не стали этого делать, чтобы не уподобляться России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Он отметил, что Силы обороны никогда не ставили цель захватить заводы, энергетические объекты или атомную станцию, как сообщалось в западных медиа. Но подчеркнул, что если бы Украина захотела, то смогла бы это сделать.

"Россия думает, что очень сильная. Но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это. Однако мы никогда не хотели этого, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия", – сказал президент.

По словам Зеленского, операция в Курской области была начата, чтобы не дать диктатору Владимиру Путину сделать "буферную зону" на севере и востоке Украины. Он неоднократно публично заявлял о подобных намерениях и не получал никакого ответа.

"Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, они (россияне) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы конечно пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону или что-то подобное на их территории", – сказал президент.

Он отметил, что вторжение в Курскую область и захват определенной территории заставило Россию перебросить часть сил с Харьковского направления и востока Украины. Но этого все еще недостаточно, чтобы остановить продвижение России.

Как сообщил президент, соотношение сил украинской армии и российских захватчиков на востоке составляет один к восьми. И после успешной Курской операции Украина снова обратилась к союзникам с просьбой разрешить дальнобойные удары, предоставив План победы.

Однако, по словам Зеленского, лидеры некоторых стран заявили, что Украина давит на партнеров и "много хочет".

12 октября Зеленский заявил, что россияне в Курской области пытались сдвинуть позиции ВСУ, но безуспешно.

17 октября посол Залужный оценил Курскую операцию и заявил, что ситуация могла сложиться иначе.

20 октября Сырский сообщил, что несмотря на попытки россиян перехватить инициативу в Курской области, ситуация остается под контролем Сил обороны.

25 октября главком Сырский рассказал о потерях России в Курской области. Убито свыше 6660 солдат и уничтожено 970 единиц военной техники.