СБУ вручила підозру трьом українцям, які на Курщині воювали проти Сил оборони

Український військовий у Суджі, Курська область (Фото: ЕРА / Stringer)

Правоохоронці вручили підозру трьом українцям, які, як стверджується, воювали у складі російської армії проти Сил оборони на Курському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

СБУ стверджує, що зібрала докази проти трьох українців, які, служачи в російській армії, намагалися перешкодити операціям Сил оборони в Курській області, але були взяті в полон.

За даними правоохоронців, чоловіки входили до складу 810 окремої бригади морської піхоти Росії. У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Суджі. Їх захопили разом з іншими вцілілими окупантами після того, як українські війська за підтримки артилерії розгромили ворожу колону поблизу міста.

Серед затриманих є уродженець Криму, який у листопаді 2022 року вступив до окупаційних сил Південного військового округу Росії. Ще один захоплений – мешканець тимчасово окупованої Луганщини, який втік до Росії й уклав контракт у військкоматі в Москві. Третій – житель Чернігівщини, який після початку великої війни поїхав до Брянська, отримав російський паспорт і добровільно став на службу в окупантів, стверджують в СБУ.

Всім трьом повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У разі доведення провини у суді чоловікам загрожує довічне з конфіскацією майна.