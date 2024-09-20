СБУ: Задержан демобилизованный срочник ВСУ, который начал работать на разведку РФ – видео

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала 22-летнего демобилизованного срочника Вооруженных Сил Украины, подозреваемого в работе на военную разведку России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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СБУ сообщила, что представители разведки РФ завербовали бывшего срочника, чтобы шпионить за действующими военными, воевавшими на юге страны. В их поле зрения он попал из-за родителей, живущих на временно оккупированной части Запорожской области и сотрудничающих с российской спецслужбой.

В мае 2024 года молодой человек уволился в запас после прохождения срочной службы. Через некоторое время на него вышел сотрудник 316 разведцентра главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), базирующегося в Севастополе. Его личность уже установлена СБУ.

По данным украинской контрразведки, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. Также россияне хотели получить информацию об основных маршрутах перемещений украинских военных, количестве и наименовании боевой техники, которую отправляют на фронт.

Первой задачей от оккупантов стало узнать координаты складов воинской части, где служил мужчина, и боевых подразделений. После этого, как утверждает СБУ, "агент" начал обходить Запорожье и скрыто фиксировать места, где находятся ВСУ, а также координаты мостов, по которым они едут на фронт.

Враг планировал ударить по этим местам авиабомбами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Украинские силовики задержали бывшего срочника на горячем – он проводил разведку возле военного объекта. У него изъяли телефон, по которому тот общался с вражеским куратором.

Бывшему военному уже сообщили о подозрении в госизмене. В настоящее время он находится в СИЗО, за совершенное грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.