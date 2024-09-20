СБУ: Затримано демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на розвідку РФ – відео

Служба безпеки України в Запоріжжі затримала 22-річного демобілізованого строковика Збройних Сил України, якого підозрює в роботі на воєнну розвідку Росії. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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СБУ повідомила, що представники розвідки РФ завербували колишнього строковика для шпигування за чинними військовими, які воювали на півдні країни. В їх поле зору він потрапив через батьків, які живуть на тимчасово окупованій частині Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою.

У травні 2024 року молодик звільнився у запас після проходження строкової служби. Через деякий час на нього вийшов співробітник 316 розвідцентру головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), яке базується у Севастополі. Його особа вже встановлена СБУ.

За даними української контррозвідки, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також росіяни хотіли отримати інформацію про основні маршрути переміщень українських військових, кількість та найменування бойової техніки, яку відправляють на фронт.

Першим завданням від окупантів стало дізнатися координати складів військової частини, де чоловік служив, та бойових підрозділів. Після цього, як стверджує СБУ, "агент" почав обходити Запоріжжя та приховано фіксувати місця, де перебувають ЗСУ, та координати мостів, якими вони їдуть на фронт.

Ворог планував ударити по цих місцях авіабомбами, дронами-камікадзе та важкою артилерією.

Українські силовики затримали колишнього строковика на гарячому – він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. В нього вилучили телефон, через який той спілкувався з ворожим куратором.

Колишньому військовому вже повідомили про підозру у держзраді. Наразі він перебуває в СІЗО, за вчинене загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.